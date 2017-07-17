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Kurtarılma çalışmasında feci ölüm

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, su hattı yenilenmesi çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, onu kurtarmak isteyen kepçenin darbesiyle hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:23
Kurtarılma çalışmasında feci ölüm

Olay, ilçeye bağlı Cambazdere mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, su hattı yenilenmesi için açılan kanalda çalışan Musa Bilgin, çıkan toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

Kazı çalışması yapan kepçe operatörü K.S, göçük altında kalan yaşlı adamı kurtarmak için müdahale ederken Bilgin, kepçenin darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yaşlı adamı göçük altından çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından Bilgi'nin cesedi, Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:23
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