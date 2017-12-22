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Kurt ve 'Özel Harekat' sosyal medyayı salladı

Özel Harekat Polisimizin kurt köpeğiyle yaptığı güreş sosyal medyada büyük ilgi gördü.

22 Aralık 2017 Cuma 13:03
Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 13:03
  1. Kurt
  2. özel harekat
  • Vatan sever Vatan sever 16 sa önce
    Aslan parçalarım yigitlerim koclarmcatal yureklilerim namus vatan bekcilerim önce Allahı sonra sizleri çooook seviyoruz Rabbim yar ve yardımcınız olsun
  • MuzafferMuzaffer1 gün önce
    Allah iniza kurban aslan parcalari.
  • Osmanlı1453Osmanlı14531 gün önce
    Maşaellah hepinize o köpeģede, o ķöpek bile vatanı koruyor. Ama insanımız nefsi için trafikde, şurda burda, öyle boyle, musluman canina kıyıyor. Buğz ediyirum insan katledenlere ve şeriat kanunlarini idami hasretle bekliyor dua ediyor, Allah'ın arslani mehmetlerimize mücahitlermize daim dua ediyirum. Ey mehmetcik ey yigitler ey gönlümün has kabadayıları iyiki varsıniz her zaman her yerde muzaffer kılsın Rabbül alemin sizi düşmanı mağlup edicek leş edicek harp taktiklerini ilham eylesin kalplerinize hayırlı fetihler zaferler versin... aminnnnnn
  • AliAli1 gün önce
    Allah sizleri ülkemizin bizlerin başından eksik etmesin her türlü bela kötülük sizden uzak olsun Rabbim düşmanlarımızın kalblerine korku salsın inşallah
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