''Kürt seçmen Batı'ya kırmızı kart gösterdi''

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ı ziyaretinde, halk oylamasının sonuçlarına ve Güneydoğu Anadolu'daki seçmenin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sonuçların kendileri açısından sürpriz olmadığını belirten Elibüyük, Kürt seçmenin tercihini değişimden yana kullandığını söyledi.

Elibüyük, PKK'nın silahına rağmen seçmenin tercihinin "evet" olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu anlamda çıkan sonucun çok iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Çözüm süreci veya başka isimlerle adlandırdığımız o dönemin eski isimlerle olmasa da tekrar başlaması ama yol haritasının daha sağlıklı, muhatapların daha sağlıklı değerlendirilip yeni bir sürecin başlaması gerektiğini Kürt seçmen ortaya koymuştur. Referandumu da Türkiye'nin vesayet sisteminden, gerek askeri gerekse de yargı vesayetinden kurtulmasının bir adımı olarak gördük. Bu bir iyi niyet beyanıydı. Bu noktada hem içeride hem de dışarıda ülkemizin belki yüz yıldır bir şekilde o bağımsızlığını elde etmek, prangalardan kurtulmak için bir adımdı bu oylama."

Elibüyük, Güneydoğu Anadolu'daki halkın referandum tercihlerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"HÜDA PAR bölgede önemli hamleler yaptı. Önemli bir sorumluluğu yerine getirdi. Sandığa gitmeyecek bir kitleyi de ikna etti HÜDA PAR. Her ne kadar yaşanılan seçimler kadar olmasa da PKK'nın silahlarından çekinerek sandığa gitme noktasında tereddüt eden bir kitle vardı önceki seçimler kadar olmasa da. HÜDA PAR'ın, 'evet' noktasındaki duruşu ve sandığa gidilmesi noktasında defalarca çağrı yapması insanları cesaretlendirdi. Kürt seçmen her şeye rağmen, silahlı vesayete 'dur' dedi. Batı'ya ABD'ye rağmen. Özellikle ABD've İngiltere'nin taşeronluğunu yapan Almanya ve Hollanda gibi ülkelere, Türkiye içerisinde problemleri kaşıyan ve bunlardan nemalanmaya çalışan Batı'ya kırmızı kart göstermiştir."

Kaynak: AA