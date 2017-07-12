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Kürt Muhalifler Referandum'dan rahatsız

Muhalefetteki Goran ve Komel adlı iki oluşum, IKBY Başkanı Barzani'ye bağımsızlık referandumunu ertelemesi çağrısında bulundu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:12
Kürt Muhalifler Referandum'dan rahatsız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefette bulunan Değişim Hareketi (Goran) ve Kürdistan İslami Topluluk Partisi (Komel) adlı iki önemli oluşum, bağımsızlık referandumunun ertelenmesi çağrısının yapıldığı ortak bir bildiri yayınladı.

IKBY'ye bağlı Süleymaniye kentinde bir araya gelen Goran ve Komel temsilcileri "bağımsızlık referandumunun ertelenmesi yönünde 6 maddelik bir bildiri" açıkladı.

REFERANDUM ERTELENSİN, GENEL SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILSIN

Açıklanan bildiride "IKBY Başkanı Mesut Barzani ve hükümetinin referandum kararını ertelenmesi, genel seçimlerin ise zamanında yapılması" talep edildi.

IKBY'de yaşayan halkın hayat şartlarının iyileştirilmesi ve memur maaş ödemelerindeki kesintilerin tamamen ortadan kaldırılmasının istendiği ortak açıklamada, parlamentonun açılması ve uluslararası alandaki siyasi karar alma süreçlerine muhalefetin de dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını resmen ilan etmişti. Bu bağlamda IKBY lideri Barzani ve beraberindeki heyet Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulunurken, Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani de İran yönetiminin resmi davetlisi olarak Tahran'da bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:12
  1. BARZANİ
  2. IKBY
  3. Süleymaniye
  4. REFERANDUM
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