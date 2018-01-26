Kürt muhalifler PYD zindanlarında

Terör örgütü PKK/PYD’nin Afrin’de Kürt halkına yaptığı zulmün yeni bir boyutu ortaya çıktı... Mehmetçik’in operasyonu sonrası sivil halkın kaçmasına engel olup Afrin’de canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü, DEAŞ’lı militanları yanlarında savaşmak koşuluyla hapisten çıkarırken, hapiste tuttuğu sivillere de işkenceyi artırdı.



HAPİSTE BİN 100 SİVİL VAR



Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’de siyasi muhalif olarak bilinen Kürt ve Araplar ile çatışmalardan kaçarken bölgede alıkonulan çok sayıda sivilin özgürlüklerine pranga vurdu. Terör örgütü, masum sivilleri, Afrin’in, Raco ve Cinderes beldelerindeki hapishanelerinin yanı sıra yer altına gizlenmiş hücre benzeri yerlerde tutuyor. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden hapishanelerde tutulan sivillerin sayısının bin 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.



Çok sayıda sivil, terör örgütü tarafından ağır işkencelere varan kötü muameleye maruz kalırken bu durum, Türkiye’nin Afrin operasyonu sonrası daha da şiddetlendi. Yerel kaynaklar, örgütün hapishanelerinde, çok sayıda örgüt muhalifi Kürt ve Arap bulunduğunu aktardı. Operasyon sonrası içerde tutulan Kürt muhalif sivillerin genellikle aç bırakıldığı ve türlü işkencelere maruz bırakıldığı ifade edildi.



BM’YE RAPOR GÖNDERİLDİ



Suriyeli muhalif dernek ve grupların, sivillerin serbest bırakılması için PYD’ye yaptığı girişimler ise, sonuçsuz kaldı. Suriye’de insani diplomasi çalışmaları yürüten avukat Fehid Musa, geçen nisandan beri örgütle görüşmeler yürüttüklerini ancak PYD/PKK’nın alıkoymalar için herhangi bir gerekçe sunamadığını söyledi. Musa, örgütün elinde binden fazla masum sivilin bulunduğunu doğrularken, konuya ilişkin bir dosyayı, Birleşmiş Milletler’e (BM) ve Astana zirvesine katılan sivil toplum kuruluşlarına ilettiklerini belirtti.