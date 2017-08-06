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Kurmayların yüzde 59’u FETÖ’den ihraç edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli kurmay subayların yüzde 59’u ihraç edildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 22:57
Kurmayların yüzde 59’u FETÖ’den ihraç edildi

ANKARAKara Kuvvetleri Komutanlığındaki 921 kurmay subayın 617’si ihraç edilirken, komutanlıkta ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 67 oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 545 kurmay subaydan 295’i ihraç edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki kurmay subayların ihraç oranı yüzde 55 olarak belirlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilen kurmay subay oranı yüzde 48 oldu. Deniz Kuvvetlerinde görev yapan 428 kurmay subaydan 207’sinin kuvvet komutanlığıyla bağı kesildi.

KURMAYLIK SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Yaşananların ardından kurmaylık sistemi yeniden ele alındı. Detaylı araştırmaların ardından gerekli idari tedbirlerin alınması planlandı. Bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesince yapılan çalışmalarda sona gelindi. Yeni düzenlemeyle kurmay sisteminde önemli değişikliklere gidildi. Kurmaylık eğitimleri için Kara, Hava, Deniz Harp Enstitüleri görevlendirilecek. Yeni sistemle kurmaylık uygulaması tabana yayılacak, kademeli ve performans odaklı olacak. Yeni kurmaylık sisteminin iki kademeden oluşması planlanıyor. Bunlardan birini Karargah Subaylığı Eğitimi, diğerini Komuta ve Kurmay Eğitiminin oluşturması hedefleniyor. Karargah Subaylığı Eğitimine TSK’da 6. yılını bitirmiş ve 23. hizmet yılını aşmamış subayların başvurabilmesi hedefleniyor. Böylelikle kurmay subay uygulaması tabana yayılabilecek.

BİR YIL KIDEM VERİLECEK

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan subaylara bir yıl kıdem ile Komuta ve Kurmay Eğitimi Giriş Sınavı’na katılma hakkı tanınacak. Bu sınavı başaranlar daha sonra komuta ve kurmay eğitimini alacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar kurmay olmaya hak kazanırken bu subaylara yüksek lisans diploması ve bir yıl kıdem verilecek.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 22:57
  1. Kurmayların yüzde 59’u FETÖ’den ihraç edildi
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