Kurmay Yüzbaşı’dan komutana şok tepki!

FETÖ’nün 15 Temmuz ihanetinde darbecilerin 34 kişiyi şehit ettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaşananlarla ilgili davanın ididanamesine çarpıcı ayrıntılar girdi. TRT ve Digitürk’ü basan darbecilerden Hava Harp Okulu’nun 2’nci Filo Komutanı Kurmay Binbaşı Ali Akkaş’ın kalkışmanın yaşandığı ilk saatlerde telefonla emrindeki askerleri toplamaya çalıştığı aktarıldı.

Akkaş’ın saat 21.30’dan sonra yaptığı bir telefon görüşmesi de detaylarda yer aldı. Dosyada 21:30’da yurtdışı görevden dönen Pilot Kurmay Yüzbaşı F.B.’nin, yanında 4 Harbiyeli ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na indiği kaydedildi. Buna göre Yüzbaşı F.B., kendilerini bekleyen planlı servis aracı ile Hava Harp Okulu’na doğru yola çıktı.

Yoldan da Akkaş’ı arayarak yurtdışı görevden döndüğünü söyledi. Ancak sonra Boğaziçi Köprüsü’nün kapatılmış olduğunu görünce FSM’ye yöneldi. Ancak FSM’nin de kapalı olduğunu öğrendi. Bu sırada da Binbaşı Akkaş, araç sürücüsü aracılığıyla nerede olduklarını sordu ve her ne şartta olursa olsun Avrupa yakasına geçmesi gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra ise F.B., harbiyeliler ile taksiyle GATA’ya gitti. Akkaş’ın son aramasında ise F.B telefonu yüzüne kapattı. Akkaş diğer aramalara ise yanıt vermedi.

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