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Küresel sıcaklık 6 derece artacak

Önlem alınmazsa 2050’ye gelindiğinde küresel sıcaklık artışı 6 dereceyi aşabilir.

27 Ekim 2017 Cuma 08:31
Küresel sıcaklık 6 derece artacak

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından düzenlenen 5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’na bu yıl İstanbul ev sahipliği yapıyor. 

The Marmara Taksim Oteli’nde başlayan ve 2 gün sürecek sempozyumun ilk gününde 4 ayrı oturumda geleceğin şehirleri ve şehirlerde yaşam kalitesini artıran çözümler ele alındı. 

Sempozyumun açılışında konuşan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Danış, günümüzde sera gazı emisyonlarının yüzde 70’inin kent kaynaklı olduğunun altını çizerek “Bu yüksek oranın başlıca nedenleri arasında kentlerdeki binalarda enerji verimliliğinin düşük olması, tercih edilen ulaşım türleri, gelişme modelleri ve hatta kent sakinlerinin tüketim alışkanlıklarını sayabiliriz. Eğer bunları değiştirmezsek son yüzyılda 1 derece ısınmış olan yerküremiz daha 2050’ye gelmeden 6 derece daha ısınmış olacak” dedi. 

Danış, Türkiye’nin de imza koyduğu Paris İklim Anlaşması’nda bu hedefin yüzyılın sonuna kadar 2 dereceyi aşmama, hatta 1,5 derecede kalma şeklinde olduğunu da hatırlattı. 

Şehirlerin GSYH’deki büyümenin dinamosu olduğunu vurgulayan ve toplam GSYH’nin yüzde 80’inin şehirlerde üretildiğini belirten WRI Avrupa Ortaklıkları Yöneticisi Janekke de Vires de “Dün yaptığımız seçimler bugün hepimizi boğuyor. Bugün hava, su ve toprak kirliliği de dahil olmak üzere dünya genelinde kirlilik nedeniyle her yıl 9 milyon insan ölüyor” dedi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:31
  1. Dünya Kaynakları Enstitüsü
  2. Sempozyum
  3. Ali Rıza Danış
  4. Paris İklim Anlaşması
  5. hava sıcaklık

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