Küresel servetin %82’si en zengin %1’in cebinde

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, küresel gelir adaletsizliğinin 2017’de arttığını ifade ederek küresel servetin yüzde 82’lik bölümünün en zengin yüzde 1’lik kesimin cebine gittiğini duyurdu. Uluslararası yardım kuruluşunun raporuna göre, dünyanın fakir yüzde 50’lik kesimindeyse herhangi bir servet artışı gözlenmedi. Oxfam 2017 başında açıkladığı 2016 raporunda dünya nüfusunun yarısının servetinin 8 kişinin elinde olduğunu belirtmişti. Kurum bu yıl bu sayının 42 olduğunu ifade etti, geçen yılın sayısını ise 8’den 61’e revize etti. Dünyada toplam dolar milyarderi sayısının 2.043 olduğunu ifade eden Oxfam, her 10 milyarderden 9’unun da erkek olduğunu vurguladı.