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Küresel piyasalar Yellen öncesinde pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın çarşamba ve perşembe günü Kongre'de yapacağı sunumlar öncesinde genel olarak pozitif bir seyir izliyor.

11 Temmuz 2017 Salı 09:38
Küresel piyasalar Yellen öncesinde pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan tüketici kredileri, mayısta yüzde 5,8 artarak son 7 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Yellen'ın yarın ve perşembe günü Kongre'de yapacağı sunumların öncesinde pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi de 96'nın üzerinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi önceki kapanış seviyesinin hemen altında günü tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta 1,14 seviyelerinde sakin bir seyir izleyerek Yellen'ın açıklamalarını bekliyor.

Bugün dolar/yen paritesinin, yaklaşık 1 aydır devam eden yükseliş eğilimini sürdürmesinden destek bulan Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 yükseldi. Dolar/yen paritesi, 114,46 ile yaklaşık 4 ayın zirvesine çıktı.

Yurt içinde, Yellen'ın sunumları öncesinde döviz kurlarındaki sakin seyrin pozitif etkisiyle yükselen BIST 100 endeksi, 101.000 puanı aşarak günü yüzde 1,01 artışla 101.097 puandan tamamladı. Dün günü 3,6086'dan tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 3,6150 seviyelerinden işlem görüyor.

  • Analistler, Katar krizi ile ilgili gelişmelerin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve açıklanmaya başlayacak şirketlerin ilk yarı finansal sonuçları ile Fed yetkililerin konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Fed'in bilanço küçültme sürecine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 101.416 ve 102.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

  1. Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
  2. 17.00 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları
  3. 17.00 ABD, mayıs ay JOLTS açık iş sayısı
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:38
  1. İngiltere
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Japonya
  5. Japon
  6. Fransa
  7. Katar
  8. Merkez Bankası
  9. Dow Jones
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