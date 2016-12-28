Cloudflare

Küresel piyasalar tatil sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, bir kaç ülke hariç Noel tatilinin dün sona ermesiyle pozitif seyrederken, hafta sonuna kadar düşük hacimli sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Küresel piyasalar tatil sonrası pozitif seyrediyor
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:27
Bu haber 345 kez okundu

ABD'de Noel tatili sonrasında dün genel olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir görünüm hakimdi. Dün açıklanan tüketici güven endeksinin aralıkta 15 yılın zirvesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Dolar endeksi ise 103 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle, gelişmiş ülke borsalarının, hafta sonuna kadar dar bant içinde dalgalı ve düşük işlem hacimli bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.

Dün İngiltere borsasında Noel tatilinin devam etmesi nedeniyle işlem yapılmazken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin aylık yüzde 1,5 artarak beklentilerin hafif altında kalmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında düşük hacimli de olsa satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dolar/TL'nin 3,52'nin üzerine çıkmasının negatif etkisiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 76.699 puandan tamamladı.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin izleneceğini dile getiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de piyasaların odak noktasında olmaya devam edeceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,50 seviyesinin destek ve 3,53 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, BIST 100 endeksinde ise 76.500 - 77.700 bandının geçerliliğini koruduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezervler

14.30 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı askıda konut satışları

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi

 
Etiketlerküresel piyasalarson durum
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Ünlü şirket TMSF'ye geçti!Ünlü şirket TMSF'ye geçti!

Süt ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Aynes Gıda,…

Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!Pakistan'ın denizaltılarını Türkiye donatacak!

HAVELSAN, STM’nin Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 22 Haziran 2016’da…

Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!Elvan: Cazibe Merkezleri için 15,4 milyar liralık ön talep!

Kalkınma Bakanı Elvan, "Henüz ilan etmememize rağmen Cazibe Merkezleri Programımız…

Kimsesiz çocuklara memuriyet yoluKimsesiz çocuklara memuriyet yolu

Sosyal hizmet kapsamındaki kimsesiz çocuklardan devlet kadrolarına atama yapılacak. Bu…

Hamsi fiyatları 2 kat yükseldiHamsi fiyatları 2 kat yükseldi

Samsunlu balıkçılar, hamsi fiyatlarının geçen seneye göre 2 kat daha…

Tunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldıTunceli'de doğalgaz dağıtım ihalesini Akmercan aldı

EPDK tarafından Tunceli il merkezinde doğalgaz dağıtımı için düzenlenen lisans…

Zeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yoldaZeybekci: Etiyopya ile yeni anlaşma yolda

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Etiyopya ile Tercihli Ticaret Anlaşması görüşmelerinin başlaması…

Kapalıçarşı karanlıkta kaldıKapalıçarşı karanlıkta kaldı

Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. 3…

Mehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebilirizMehmet Şimşek: Ortalık toz duman diyebiliriz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, katıldığı bir televizyon programında Ekonomide 2016’yı değerlendirdi.