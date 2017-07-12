Küresel piyasalar Janet Yellen'ı bekliyor

Yellen, bugün saat 17.00'de ABD Temsilciler Meclisi'nde bir sunum yapacak ve temsilcilerin sorularını yanıtlayacak. Yellen'ın konuşma metninin saat 15.30'da yayımlanması beklenirken, Yellen'ın, açıklamalarında, son dönemdeki iletişim stratejisini değiştirmeden, görece pozitif bir tablo çizmesi bekleniyor. Yatırımcılar, yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen oturumda, Yellen'ın Fed'in bilançosunu ne zaman küçültmeye başlayacağına ve faiz politikasına ilişkin mesajlarına odaklanacak.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Rusya ile ilişkilerinin tartışma konusu olmaya devam etmesi, Yellen'ın açıklamaları öncesinde dolar endeksinin zayıflamasına neden oldu. Dolar endeksi dün yüzde 0,37 değer kaybetmesinin ardından bugün Asya piyasalarında da yüzde 0,1 azalışla 95,5'e geriledi.

İngiltere doğumlu müzik yapımcısı Rob Goldstone, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğlu Donald John Trump Jr. ve Rus bir avukat arasında Rus müşterisi Emin Agalarov adına toplantı ayarladığını iddia etti. Donald Trump Jr, bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, avukatla görüştüğünü ve Hillary Clinton hakkında bilgi aldığını kaydetti. Donald Trump Jr, "Toplantı bir yere varmadı ama dinlemek zorundaydım." ifadesini kullandı. Rus avukat Natalia Veselnitskaya ise kendisine yönelik iddiaları reddetti.

Söz konusu gelişmelerle dalgalı bir seyir izleyen New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksi günü yatay tamamlarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,1489 ile 14 ayın zirvesine çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin hafif üzerinde artması sonrasında yenin dolar karşısındaki yükselişinden negatif etkilenen Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,48, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,25 düşüş kaydetti.

Yurt içinde dün banka pay piyasaları öncülüğünde yükselişi hızlanan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı. Gün içinde 103.559 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan endeks, kapanış rekorunu da 103.183 puana taşıdı.

Analistler, bugün Yellen'ın sunumunun yanı sıra Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 103.400 ve 104.000 seviyelerinin direnç, 100.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.