Küresel piyasalar haftayı nasıl bitirdi?

İşte küresel piyasalardaki son durumlar...



'Trump, Fed Başkanlığı için Powell'a yöneliyor' iddiası



ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Guvernör Jerome Powell’a yöneldiği bildirildi. Bloomberg ve CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Trump, şu an Fed Guvernörü olarak görev yapan Powell’ı başkan seçmeye hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi



Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 8,25’e indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gidilerek, 8,25’e çekildiği belirtildi. Açıklamada, yıllık yüzde 4 seviyesindeki enflasyon oranının, ileriki toplantılarda da faiz indiriminin devam etmesine zemin hazırladığı ifade edilirken, uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçileceğine işaret edildi

Birleşik Krallık'ın milyarlarca sterlini rehin kalabilir



Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Alexander Stubb, Birleşik Krallık’ın yüzde 16,1 hisse payına sahip olduğu EIB'deki yatırımlarının 2054 yılına kadar geri ödenemeyeceğini bildirdi

ECB/Praet: Merkezi bütçe para politikasına yardımcı olabilir



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, Avro Bölgesi’nde merkezi bir bütçenin özellikle nominal faiz oranlarının efektif alt sınırlarına ulaştığı derin durgunluk dönemlerinde para politikasına yardımcı olabileceğini söyledi

Katalonya'da bağımsızlık ilanı Madrid borsasını düşürdü



İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Madrid borsası günü yüzde 1,45'lik kayıpla kapattı.Madrid borsası Ibex 35, Katalonya yerel parlamentosunda alınan tek taraflı bağımsızlık kararının hemen ardından yüzde 1,98'lik sert bir düşüş gösterdi. Borsa kapanışta yüzde 1,45'lik değer kaybı ile 10 bin 197 puana kadar geriledi



Brent türü petrolün varili 60 doların üzerinde



Brent türü ham petrolün varili bugün 60 doların üzerine çıkarak Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrolün varil fiyatı dünü 59,30 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 2 artışla 60,53 dolara kadar tırmandı



Amazon'un kurucusu tekrar dünyanın en zengin kişisi oldu



ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, tekrar dünyanın en zengin kişisi oldu. Dün Amazon'un, bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artış kaydettiğini açıklamasından sonra, bugün şirketin hisse senetlerine olan talep arttı



ABD'li enerji devlerinin net kar ve gelirleri arttı

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve Chevron, bu yılın üçüncü çeyreğinde net kar ve gelirlerinin yükseldiğini duyurdu. Ülkenin en büyük enerji şirketi ExxonMobil'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 49,8 artarak 3,97 milyar dolar oldu. ABD'nin en büyük ikinci enerji şirketi Chevron'un yılın üçüncü çeyreğinde net karı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artarak 1,95 milyar dolar oldu

ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3 büyüdü



ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde kasırgalara rağmen yüzde 3 büyüyerek beklentileri aştı. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerini açıkladı. GSYH’nın üçüncü çeyrekte yüzde 3 arttığı belirtilen açıklamada, büyümeyi tüketici harcamaları, stok yatırımları, kamu harcamaları ve net ihracatın desteklediği bildirildi. Ülke ekonomisinin Harvey ve Irma kasırgalarına rağmen yüzde 3 büyümesi piyasaları şaşırttı. İkinci çeyrekte yüzde 3,1’e ulaşan GSYH artışına ilişkin üçüncü çeyrek beklentisi 2,6 seviyesindeydi



ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında artış



ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge olarak kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı. Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 1 petrol sondaj kulesi hizmete alınırken, 23-27 Ekim'i kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 737'ye yükseldi.

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi eylülde arttı



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3, bir önceki aya göre de yüzde 0,9 yükseldi. Piyasalardaki yıllık yüzde 2,6 ve aylık yüzde 0,5’lik artış beklentisini üzerinde gelen endeks, yıllık bazda bu yılın temmuz ayında yüzde 1,9, ağustosta da yüzde 2,1 artmıştı



ABD'de tüketici güveni 13 yılın zirvesinden indi



ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) bu ay beklenti paralelinde 100,7'ye gerileyerek 13 yılın zirvesinden indi. Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, ekim sonunda ay ortasına kıyasla 0,4 puan azalarak 100,7 oldu. Son 13 yılın en yüksek seviyesinden gerileyen endekse yönelik beklenti de 100,7 seviyesindeydi



New York borsası yükselişle kapandı



New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 33,33 puan (yüzde 0,14) artışla 22.434,19 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,66 puan (yüzde 0,81) yükselişle 2.581,06 puana tırmandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,49 puan (yüzde 2,2) değer kazanarak 6.701,26 puana ulaştı. Böylece, endeks, Kasım 2016'dan beri en büyük günlük kazancını elde etti



Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 artışla 393,43 puana çıktı.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 7.505,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 artarak 13.217,54 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 5.494,13 puana ulaştı İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 22.665,03 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,45 gerileyerek 10.197,50 puana düştü

Küresel piyasalarda gün sonu

Küresel piyasalarda, haftanın son işlem gününde ABD’den gelen veriler fiyatlandı. TSİ 23.45 itibariyle, avro/dolar paritesi 1,1604 sterlin/dolar paritesi 1,3133, dolar/yen paritesi 113,68 ve dolar/TL paritesi 3,7880 seviyelerinden işlem gördü. Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye yakın artışla 60,45 dolarla Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. ABD tipi petrolün varili de yüzde 2,6 kazançla 54,02 dolara yükseldi. Aynı saatlerde, altının onsu yüzde 0,5 artışla 1.273,17 dolardan alıcı buldu