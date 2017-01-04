Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

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ABD'de pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla dün yılın ilk işlem gününü gerçekleştiren piyasalar pozitif bir seyir izledi. Dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin 54,7 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yüzde 0,85 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,7 artışla beklentileri aşmasına karşın avro/dolar paritesi, 1,0341 ile 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Parite, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 1,04'ün hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükseliş kaydetti.

Dün 58,4 dolar ile yaklaşık 18 ayın zirvesini gören Brent petrolün varil fiyatı, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla sert bir şekilde düşüşe geçti ve bugün Asya piyasalarında 55-56 dolar bandında dengelendi. Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin ekonomiye öncelik vermeye devam edeceğini, erken seçim düşünmediklerini söylemesi ve açıklanan imalat sanayi verilerinin beklentileri aşması sonrasında Nikkei 225 endeksi hızlı bir şekilde yükseldi ve kapanışa yakın yüzde 2,5 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan 2016 yılı enflasyonunun yüzde 8,53 ile beklentileri aşması ve uluslararası piyasada artan dolar talebi ile yükselişi ivme kazanan dolar/TL, 3,6050 ile tarihi zirvesini gördü. Döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin negatif etkisi ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi ise günü yüzde 1,46 azalışla 76.618 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5900 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de ise Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 13-14 Aralık 2016 tarihli toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Yurt içinde döviz kurlarının seyrinin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 3,61 seviyesinin direnç, BIST 100 endeksinde ise 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi aralık ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE

14.30 Türkiye, TCMB reel efektif döviz kuru

22.00 ABD, FOMC aralık ayı toplantı tutanakları