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Küresel piyasalar ABD-Rusya ilişkilerine odaklandı

Küresel piyasalarda yılın son işlem gününde ABD ile Rusya arasındaki gerilim odak noktasına yerleşti.

Küresel piyasalar ABD-Rusya ilişkilerine odaklandı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 09:49
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Uluslararası piyasalarda, yatırımcıların çoğunlukla geçen hafta sonundan itibaren tatile çıkmalarının etkisiyle bu hafta düşük işlem hacmiyle dalgalı bir seyir izlenirken, yılın son işlem gününde ABD ile Rusya arasında yaşanan gelişmelerin piyasaların odak noktasında olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisinin beklentiler dahilinde olmasının ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi. Dolar endeksi ise ABD hükümetinin Rus diplomat ve kuruluşlarla ilgili aldığı kararların ardından 103,25 seviyesinden düşüşe geçerek, bugün Asya piyasalarında 101,99'a kadar geriledi.

ABD hükümeti, "Rusya'daki ABD'li diplomatların taciz edilmesine" misilleme olarak Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep etti. Ayrıca, "Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" gerekçesiyle 2 Rus istihbarat kuruluşu, 3 Rus şirketi ve 6 kişi hakkında yaptırım kararı alındı.

Obama yönetiminin, Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına Cumhuriyetçilerin destek vermesi ve bunu "geç kalmış bir adım" olarak yorumlaması ise iki ülke arasındaki gerilimin büyüyebileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında dar bant içinde dalgalı bir seyir izlenirken, ABD'den gelen Rus diplomatlarla ilgili açıklama sonrasında avro/dolar sert bir şekilde yükseldi ve 1,0647 ile 2,5 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Avro/dolar, bugün Asya piyasalarında 1,0540 seviyelerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,20 yükseldi.

Bugün Asya'da, dolar/yen paritesi 116,05 ile 14 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 artışla 77.836 puandan tamamladı. Dün yurt içi piyasaların kapanışında 3,5320 seviyelerinde işlem gören dolar/TL ise akşam saatlerinde düşüşe geçerek 3,5164'e kadar geriledi.

Analistler, yılın son işlem gününde düşük işlem hacmi ve pozisyon kapatmak isteyen yatırımcıların etkisiyle varlık fiyatlarının geniş bir bant içinde dalgalanabileceğine dikkati çekerek, yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD ve Rusya'dan gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

 
Etiketlerküresel piyasalar
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