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“Küresel ısınmanın insan yaşamına etkisi büyük olacaktır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi, Farmakolaji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İşbir, “Küresel ısınmanın insan yaşamına etkisi büyük olacaktır” dedi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
“Küresel ısınmanın insan yaşamına etkisi büyük olacaktır”

Prof. Dr. Mehmet İşbir, Küresel ısınmanın insan yaşamına etkisi ve iklim değişikliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşbir açıklamasında, küresel ısınmanın tüm dünyanın aynı zamanda ısınması ve sıcak iklime doğru gitmesi olduğunu söyleyerek, iklim değişikliğini, hiç beklemedik bir zaman da fırtına çıkmasına benzetebileceğimizi belirtti. Prof. Dr. Mehmet İşbir açıklamasının devamında ise şunlara değindi; “Konu ile ilgili Birleşmiş Milletler raporu, Fransa’nın başkenti Paris’te yayımlandı. Raporda küresel sıcaklık artışının olası etkisi olarak 1.5 santigrat derecede tutulması için çaba sarf edilmesinin gerekli olduğunu öne sürdü. 1.5 derece az görünebilir, fakat her yıl arttıkça insan doğasını ve dünyanın ekolojik dengesi için zarar verici hale gelecektir. İnsanlar iklim değişikliğinden dolayı göç etmek zorunda kalacaktır. Sıcaklık artışıyla insanlar, yoğun şekilde su sıkıntısı yaşacaklar. İklim değişikliğinden dolayı doğal felaketlere bağlı olarak salgın hastalıklarda artabilir. Salgın hastalıklarda görülen virüsler kendini değiştirebien bir canlı türü ve çeşitli bulaşma yolları vardır. İnsandan insana bulaşabilir, taşıycılar aracılığıyla da bulaşabilir. Zika virüsüne de değinecek olursak, şu sıralar çok konuşulmakta ve ilk kez 1947 senesinde Uganda’nın Zika ormanlarında bulunan maymunlarda görülmüştür. Zika virüsü, 2015 senesinin Mayıs ayında sivrisinekler yoluyla yayılmış ve Brezilya’da ilk belirtileriyle ortaya çıkmıştır. Şuan İngiltere’de de zika virüsü görüldüğü açıklandı. Zika virüsü Aedes cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı bir virüstür ve hastalık, yeni doğan bebeklerde görülen küçük kafa yapısına sebep olmaktadır. Zika virüsü sadece sivrisineklerle değil, insandan insana da bulaşacak seviyeye geldi. Önlem olarak ise virüslere karşı maalesef çok silahımız yok. Ancak göçleri engelleyerek bu salgına bir nebze olsun engel olabiliriz.

Gezegenimiz yok olmuyor; bizler yok oluyoruz. Dünya, uzaydaki yerini devam ettirecek. Yok olan bizleriz. İnsan yapısını; doğanın sağlam bir makinesi olarak tanımlayabiliriz. Virüsler, kimyasal maddeler, gazlardan bahsediyoruz. Buna rağmen insanoğlu yaşamına devam ediyor. İnsan ırkı olarak hayatta kalmaya devam ediyoruz fakat, çevre dengesi yok olmakta. İnsanların daha bilinçli olması lazım. Gelecekte bizleri küresel ısınma olayı daha da etkileyecek, her sene biraz daha havalar ısınacak. En önemli olarak da kasırgalar ve fırtınalar da artışlar olacaktır. Bunun yanında hava kirliliğine bağlı asit yağmurları görülebilir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
  1. İngiltere
  2. Amerika
  3. Fransa
  4. Birleşmiş Milletler
  5. Brezilya
  6. Girne
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