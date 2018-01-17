Küresel fonlardan Türkiye'ye büyük ilgi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini vurguladı.17 Ocak 2018 Çarşamba 09:30
Şimşek, Londra ziyaretinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İki günlük Londra ziyaretimde 200'ün üzerinde yatırımcıya; ülkemizin ekonomik görünümünü, yapısal reform programımızı ve yatırım fırsatlarını anlattım. Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu."