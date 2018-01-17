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Küresel fonlardan Türkiye'ye büyük ilgi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini vurguladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:30
Küresel fonlardan Türkiye'ye büyük ilgi

Şimşek, Londra ziyaretinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
 
"İki günlük Londra ziyaretimde 200'ün üzerinde yatırımcıya; ülkemizin ekonomik görünümünü, yapısal reform programımızı ve yatırım fırsatlarını anlattım. Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu."
 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:30
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