Küresel fonlardan Türkiye'ye büyük ilgi

Şimşek, Londra ziyaretinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



"İki günlük Londra ziyaretimde 200'ün üzerinde yatırımcıya; ülkemizin ekonomik görünümünü, yapısal reform programımızı ve yatırım fırsatlarını anlattım. Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu."

