Küresel ekonomide neler oluyor? Haber turu

ECB parasal genişleme musluğunu kıstı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmezken, varlık alım programını Eylül 2018'e kadar uzattı, varlık alım miktarını ise düşürdü. ECB'den yapılan açıklamada, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi. Varlık alım programının Eylül 2018'e kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, Aralık 2017'e kadar aylık 60 milyar avro olan net varlık alım miktarının ise Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği bildirildi

* ECB Başkanı Draghi: “Kararları, enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasını sağlamak için aldık”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın, bugünkü kararları, enflasyon oranlarının orta vadede "yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyelere doğru sürekli bir yakınsamayı sağlamak için gerekli olan uygun finansman koşullarını korumak için aldığını bildirdi.

* ABD'den 7 ülkeye anti-damping vergisi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Ukrayna, Güney Kore ve Güney Afrika’dan ithal edilen karbon ve alaşım çelik filmaşine değişen oranlarda anti-damping vergisi uygulama kararı aldı

* ABD Temsilciler Meclisi bütçe tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 2018 mali yılına ilişkin 4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. "Uzlaşma" kuralları kapsamında hazırlanan bütçe tasarısının Kongrece kabul edilmesi, Cumhuriyetçilerin vergi reformunu, Demokratların desteği olmadan geçirmesine olanak tanıyacak.

* AB'den Birleşik Krallık'a vergi incelemesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birleşik Krallık'ın çok uluslu firmalara yönelik vergi uygulamaları hakkında inceleme başlattı. AB Komisyonu, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren çok uluslu firmalara yönelik vergilendirme sistemi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu vergi sisteminde çok uluslu şirketlerin bazı işlemlerinin vergiden muaf tutulmasının AB kamu destekleme kurallarıyla uyumlu olup olmadığının inceleneceği belirtildi.

* Birleşik Krallık'ta otomobil satışlarında sert düşüş

Birleşik Krallık'ta otomobil satışları, eylülde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azalarak 31 bin 421 adede geriledi. Birleşik Krallık Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ta geçen ay iç piyasada otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 azalarak 31 bin 421 adede gerilediği belirtildi.

* Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "Eylül-2017 Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi"ne göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı Ocak-Eylül 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 büyüyerek 13 milyon 867 bin 712 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde 13 milyon 389 bin 675 otomotiv satılmıştı.

* Twitter üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.Twitter'dan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 4,2 düşüş göstererek 590 milyon dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 616 milyon dolar gelir elde etmişti. Açıklamada, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,1 milyon dolar zarar ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 102,9 milyon dolar zarar etmişti.

* ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 21 Ekim ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi artarak 233 bine yükseldi. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 235 bin düzeyindeydi.

PİYASALAR 26 EKİM'İ NASIL KAPATTI?

* Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 artışla 391,27 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 kazançla 7.486,50 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,39 artarak 13.133,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 artışla 22.807,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 yükselişle 5.455,40 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,92’lik kazançla 10.347,80 puana çıktı

* New York borsası "karışık" kapandı

New York borsasında endeksler günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 71,40 puan (yüzde 0,31) artışla 23 bin 400,86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,25 puan (yüzde 0,13) yükselişle 2 bin 560,40 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,12 puan (yüzde 0,11) değer kaybıyla 6 bin 556,77 puana geriledi.

* Küresel piyasalarda gün sonu

Küresel piyasalarda, ECB’nin kararları ile ABD’de bütçe tasarısının Kongre’den geçmesi fiyatlanırken dolar değer kazandı. TSİ 23.45 itibariyle, avro/dolar paritesi 1,1655 sterlin/dolar paritesi 1,3156, dolar/yen paritesi 114,00 ve dolar/TL paritesi 3,8180 seviyelerinden işlem gördü. Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye yakın artışla 59,55 dolara çıkarken, ABD tipi petrolün varili yüzde 1,2 kazançla 52,84 dolara yükseldi. Aynı saatlerde, altının onsu yüzde 0,7 azalışla 1.266,86 dolardan alıcı buldu.

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