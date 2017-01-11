Kurdaki artış: Silahla başaramayan FETÖ, ekonomik yıkım peşinde

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FETÖ ihanetlerinin sonu gelmiyor. Döviz kuru hafta başından beri rekor üstüne rekor kırıyor... Merkez Bankası, kurdaki sert hareketler sonrası likidite hamlesini yaptı; yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirime gitti. Bu hamlenin piyasaya yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ek kaynak sağladığı belirtiliyor.

Bu işin görünen yüzü... Peki ama kurdaki bu yukarı yönlü sert hareket nereden kaynaklanıyor? Meclis'te görüşülmeye başlanan anayasa paketi, ay sonunda Türkiye'yi değerlendirecek olan Fitch'in raporu, Moody's'in bankacılık açıklamalarından kaynaklandığı söylentileri ne kadar doğru?

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, bugünkü "Dövizde FETÖ operasyonu" başlıklı yazısında kurdaki bu artışın FETÖ bağlantısını yazdı.



"Türkiye'deki döviz piyasasında günlük hacim 4-5 milyar dolar olduğunu, dün de piyasada 210 milyon dolar civarında bir nakdin döndüğünü belirterek, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren birkaç aracı kurumla yaptığı görüşmeden çıkardığı sonuçları okurlarıyla paylaştı.

Dilek Güngör'ün kurdaki artışa dair tespitleri özetle şöyle:

"İşin perde arkasından Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başarılı olamayan Fetullahçı Terör Örgütü çıktı(FETÖ).

İstanbul Kapalıçarşı ve sermaye piyasalarına uçurdukları, sosyal medyadan pompaladıkları dedikodu tam bir deli saçması... Güya hükümet bankadaki döviz mevduat hesaplarına el koyup TL'ye döndürecekmiş.

Akılları sıra bunu yayıp parayı sistem dışına çıkarmak istiyorlar. Bankalararası piyasada işlem olmamasına karşın vatandaşı korkutup dövize talebi artırmayı, ekonominin çarklarını durdurmayı amaçlıyorlar.

Yaydıkları bu deli saçması dedikodu dün sokakta bir miktar etkili olmuş olabilir.

Bu işin sürdürülebilir olmadığını, döviz kurunun geri çekileceğini kendileri de biliyorlar.

Hatırlayın, geçtiğimiz günlerde de piyasada yabancı para çıkışına karşı önlem alınacağı haberleri yayılmaya başlamıştı. Başta Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomi bakanları çıkıp tek tek yabancı yatırımcıyı rahatlatmak zorunda kalmıştı.

Son hamleleri de ona benziyor.

Anlayacağınız, FETÖ, taşla, sopayla, silahla, komployla başarılı olamayınca dedikoduya sarıldı."

(Haber 10)