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Kurbanlıkları böyle indirdi

Pakistan'ın güneyi liman kenti Karaçi'de bir besici kurban bayramı öncesi evinin çatısında beslediği kurbanlıklarını vinç yardımıyla indirerek kurban pazarına götürüyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 19:48
Kurbanlıkları böyle indirdi

Pakistan'ın güneyi liman kenti Karaçi'de bir besici kurban bayramı öncesinde evinin çatısında beslediği kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.

Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirip satıyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 19:48
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