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Kurbanlıklar satışa çıktı!

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Kurban Bayramı'na 1 ay kala kurbanlık hayvan satışlarına başlandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:23
Kurbanlıklar satışa çıktı!

İnegöl Belediyesi sorumluluğundaki İnegöl Hayvan pazarındaki 'kotra' adı verilen 183 bölümden 96’sı kısa süre önce açık artırma ile satıldı. Kotraları satın alan besiciler, kurbanlık hayvanları pazara getirmeye başladı. İnegöl Hayvan pazarında 5 yetiştiricinin kurbanlık hayvanlarının fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığı belirtildi.

Muş'tan getirdiği kurbanlık tosunları hayvan pazarında satışa çıkaran besici Felemez Akkoyun, ''Muş Bulanık'tan hayvanlarımızı getirdik. 15 seneden bu yana kurbanlık satışı yapıyoruz. Herkes gücüne göre kurbanlık alacak. Ancak fiyatlar geçen yıla göre yüksek'' dedi.

Fiyat artışının başta yem olmak üzere maliyet artışından kaynaklandığını söyleyen Akkoyun, ''Bu sene tosunların taban fiyatı 7 bin 500 liradan başlıyor. 15 bin liraya kadar satılan tosun var'' dedi. Bakanlığın kurbanlıkta düve satışının yasak olduğunu bildirdiğini hatırlatan Akkoyun, ne derece uygulanacağı konusunda bilgisi olmadığını, Muş’ta düvelerin pazara girmesinin yasak olduğunu kaydetti.  

İnegöl hayvan pazarına getirilen düveler ile ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ne tür bir uygulama yapacağı merak konusu. Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik’in kurbanlıkta düve satışının yasaklandığını belirterek bu konuda tebliğ yayımlanmamıştı. Bu yüzden  yetiştiriciler ve resmi kurumların tereddütleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:23
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