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Kurbanlıklar pazara indi

Kurban bayramına bir aydan daha az bir süre kala Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’nın İnegöl ilçesinde de kurbanlık hayvanlar görücüye çıkmaya başladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
Kurbanlıklar pazara indi

Muş’tan getirdiği büyükbaş hayvanları satışa sunan yetiştirici Felemez Akkoyun, fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 30 oranında artış olduğunu ifade ederek, “Hayvanlarımızı Muş Bulanık’tan getirdik. 15 seneden bu yana kurbanlık satışı yapıyoruz. Herkes kendi gücüne göre kurbanlık alacak. Kimisi tosun, kimisi inek, kimisi küçükbaş. Allah herkesin niyetlerini kabul etsin” dedi.

Kurbanlık fiyatlarının geçen seneye göre yüksek olduğunu belirten Akkoyun, “Kurban fiyatları bu sene biraz yüksek olacak. Yem pahalı. Maliyetler artınca fiyatlarda da artış oluyor. Bu sene kasapta 30 lira. Kurbanlık kesim fiyatı ise 20 ila 25 lira arasında. Geçen sene 18 liraydı. Yüzde 25-30 civarında artış söz konusu. Kurban bir hayırdır, sevaptır. Biz fiyatlar konusunda karşı tarafı üzmeden anlaşabiliyoruz” diye konuştu.

Kendisinin satışa sunduğu Tosun fiyatlarını da açıklayan Akkoyun, “Bu sene tosunlar 7 bin 500 liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor” şeklinde konuştu.

Bakanlığın bu kurbanda düve satışının yasak olduğunu bildirdiğini hatırlatan Akkoyun, ne derece uygulanacağı konusunda bilgisi olmadığını, Muş’ta düvelerin pazara girmesinin yasak olduğunu kaydetti.

Halkı kurbanlıklar konusunda ikaz eden Akkoyun, “Kurbanlık alımı sırasında mutlaka hayvanların kapak açıp açmadığına bakın. Kurbanlık hayvanın öndeki iki dişinin çıkmış olması lazım. Vatandaşlarımız bu hususa dikkat etsinler” ifadelerini kullandı.

Düveler de pazarda

Öte yandan bakanlık tarafından bu kurban bayramında kesimi yasaklanan düvelerin İnegöl’de satışa sunulduğu görüldü. Bu konu ile alakalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ne tür bir uygulama yapacağı merak konusu. Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in kurbanlık düve satışının yasaklandığını bildirmesinin ardından Resmi gazetede yayınlanmayan tebliğ, yetiştiricileri ve kurum müdürlerini muallakta bırakıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
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  4. Mali
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