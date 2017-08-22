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Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat etmezseniz…

Kurban Bayramı öncesi gözünü kâr hırsına kapılan hayvan sahipleri, dinen de yasak olmasına rağmen 2 yaşını doldurmamış danaların pasaportlarıyla oynayıp pazarlarda satmaya başladı

22 Ağustos 2017 Salı 10:15
Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat etmezseniz…

Hayvanın doğumundan nasıl beslendiğine, olduğu aşılardan geçirdiği hastalıklara kadar bütün bilgilerinin yer aldığı pasaportlar sahtekârların hedefi oldu. Sahtekârlar, pasaport üzerindeki bilgilerle oynayıp henüz 2 yaşını doldurmamış büyükbaş hayvanlarını dinen de yasak olmasına rağmen, değerinin üzerinde satmak ve maliyetten kurtulmak için hayvan pazarlarında satışa çıkarıyor.

VETERİNERLER DENETLEYECEK

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, bu tip olayların özellikle Kurban Bayramı döneminde arttığını söyledi. Yücesan, "Normalde yaşını doldurmamış hayvanı bir süre daha beslemek ekstra maliyet yaratır. Hayvanı 2 yaşını doldurmadan satıp hem maliyetten kurtuluyor hem de daha fazla para kazanıyorlar. Çünkü bayramdan sonra fiyatlar düşüyor. Aynı parayı kazanamayacakları için bu yola başvuruyorlar" diye konuştu.

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, 2 yaşını doldurmamış hayvanın kurban edilmesinin dinen de caiz olmadığını belirterek, "Bunu inancı olan insanların yapması mümkün değil. Aracın şasisiyle dahi oynayan insanlar hayvan pasaportlarıyla da oynar. Burada veteriner hekimlere büyük iş düşüyor. Denetimler onların kontrolünde" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYORLAR

2 yılını doldurmamış büyükbaş hayvanların sahte pasaportlar ile satışının yapıldığını söyleyen Acar Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Acar ise, "Başka hayvanların pasaportunu değiştirerek kullanıyorlar. Sonra da 'Bu hayvan iki yaşını doldurdu ancak çapa atmadı' diyerek maalesef haksız kazanç elde ediyorlar" dedi.

KURBANLIK İÇİN 1 MİLYON 150 BİN HAYVAN VAR

Türkiye'de 1 milyon 150 bini büyükbaş olmak üzere toplam 5 milyon 150 bin kurbanlık hayvan bulunuyor. Toplam 59 ilde hayvan pazarı, 15 ilde de hayvan borsası faaliyet gösteriyor. Geçen yıl Türkiye'de büyükbaş varlığı 14 milyon 222 bin 228, küçükbaş varlığı da 41 milyon 329 bin 232 olarak belirlendi. Türkiye'de geçen sene Kurban Bayramı'nda 920 bin büyükbaş, 2 milyon 950 bin küçükbaş kesimi gerçekleşti. Bu yıl da kesime hazır 1 milyon 150 bin hayvan var.

İKİ YAŞIN ALTINDAKİ HAYVAN KESİLEMİYOR

Büyükbaş dana veya düvenin kurban edilebilmesi için 24 ayı doldurmuş olması gerekiyor. Hayvanın 24 ayı doldurup doldurmadığı da genellikle çapa denilen alt çenesinin ortasındaki iki süt dişinin düşüp yerine kalıcı dişinin çıkması ile anlaşılıyor. Irkına göre bazı hayvanlarda çapa dişi gecikebiliyor. Bu da üreticinin güvenilirliği ya da hayvanın orijinal pasaportu ile anlaşılabiliyor.

Kesime girecek hayvanın hem küpesi hem de pasaportu oluyor. Küpe üzerindeki numaralar sayesinde internet üzerinden hayvanın geçmişine ulaşılabiliyor. Pasaport ise hayvanın bilgilerinin yer aldığı yazılı bir belge. Vatandaşın hayvan alırken hem küpeyi hem de pasaportu kontrol etmesi gerekiyor.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:15
  1. kurban bayramı
  2. kurbanlık fiyatı
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