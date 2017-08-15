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Kurbanlık fiyatları netleşiyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'de kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı olmadığını belirterek, "Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 18-20 lira arasında değişiyor." dedi

15 Ağustos 2017 Salı 10:03
Kurbanlık fiyatları netleşiyor

TÜKETBİR Başkanı Tunç, yurt dışından karkas et ve canlı hayvan ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin kararnamenin üreticide paniğe yol açtığına işaret ederek, bu durumun canlı hayvan karkas kesim kilogram fiyatlarını 2 lira düşürerek ortalama 26 liraya getirdiğini aktardı. Tunç, söz konusu düşüşün kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak, "Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 18-20 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Hayvanların kurban pazarlarına naklinin başladığına dikkati çeken Tunç, "Bununla ilgili kurban kesecek vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Türkiye'de kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok, yeterinden fazla kurbanlık var. Üretici elindeki hayvanını 'tutayım piyasaya sürmeyeyim' mantığında değil. Çünkü bu hayvanları Kurban Bayramı için özel besliyorlar. Bu hayvanları Kurban Bayramı'nda satmazsa o zamanki rakamın 2 bin lira aşağısına kestirmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

ÖĞLEN TARTTIRIN

Kurban Bayramı öncesinde fırsatçılık yapılarak taşıma maliyetlerinin artırıldığını belirten Tunç, bunun da üreticilerin maliyetlerini yükselttiğini söyledi.

Bazı satıcıların hayvanların ağırlıklarını fazla göstermek için gece yem vermediklerini, bunun yerine sabah su içirdiklerini öne süren Tunç, kurbanlık hayvan alacakların bu hileden kaçınması için hayvanı öğlen tarttırmalarını önerdi.

ACELE ETMEYİN

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Derneği Başkanı Ahmet Yücesanise İstanbul'a bir süre sonra kurbanlıkların getirilmeye başlanacağını dile getirerek, kurban kesecek vatandaşları acele etmemeleri konusunda uyardı.

Yücesan, Türkiye'de fazlasıyla kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Geçen sene kurbanlık hayvanın kilogram fiyatı 17,5-18 lira arasındaydı. Dolayısıyla fiyatlarda geçen yıla göre çok fazla değişim olmayacak. Büyükbaş hayvanın kilogramının satışının 18 liradan başlamasını bekliyoruz." dedi.

Üreticileri fırsatçılık yapmamaları konusunda uyaran Yücesan, "Lütfen fahiş kar kazanma hırsıyla sektörü ve tüketiciyi zarara uğratmayın. Hükümetin elinde ciddi anlamda canlı hayvan ithalat yetkisi var. Aynı zamanda özel kuruluşlara da bu yetkiyi verebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:03
  1. 2017 kurbanlık fiyatları
  2. ETBİR
  3. TÜKETBİR
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