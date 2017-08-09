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Kurbanlık fiyatları belli oldu

Edirne’de 2017 kurbanlık fiyatlarının teknik ihtisas komisyonu tarafından belirlendiği duyuruldu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
Kurbanlık fiyatları belli oldu

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üyelerine yapılan açıklamada, “Koç kilogram fiyatı 21,00 TL, dana 19,50 TL, inek 15,00 TL olarak belirlenmiştir. Dişi hayvanların damızlık vasfını yitirdikleri resmi veteriner hekim tarafından kontrol edilip uygun görüldükten sonra kurbanlık satış yerlerine sevkine izin verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
  1. Edirne
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