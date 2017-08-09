Kurbanlık fiyatları belli oldu

Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üyelerine yapılan açıklamada, “Koç kilogram fiyatı 21,00 TL, dana 19,50 TL, inek 15,00 TL olarak belirlenmiştir. Dişi hayvanların damızlık vasfını yitirdikleri resmi veteriner hekim tarafından kontrol edilip uygun görüldükten sonra kurbanlık satış yerlerine sevkine izin verilecektir” ifadelerine yer verildi.