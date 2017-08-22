Kurbanlık alırken yaşına dikkat!

Kurbanlık pazarları kurulmaya başlandı. Hayvanın doğumundan nasıl beslendiğine, olduğu aşılardan geçirdiği hastalıklara kadar bütün bilgilerinin yer aldığı pasaportlar sahtekarların hedefi oldu. Sahtekarlar, pasaport üzerindeki bilgilerle oynayıp henüz 2 yaşını doldurmamış büyükbaş hayvanlarını dinen de yasak olmasına rağmen, değerinin üzerinde satmak ve maliyetten kurtulmak için hayvan pazarlarında satışa çıkarıyor.

VETERİNERLER DENETLEYECEK

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan, bu tip olayların özellikle Kurban Bayramı döneminde arttığını söyledi. Yücesan, "Normalde yaşını doldurmamış hayvanı bir süre daha beslemek ekstra maliyet yaratır. Hayvanı 2 yaşını doldurmadan satıp hem maliyetten kurtuluyor hem de daha fazla para kazanıyorlar. Çünkü bayramdan sonra fiyatlar düşüyor. Aynı parayı kazanamayacakları için bu yola başvuruyorlar" diye konuştu.

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, 2 yaşını doldurmamış hayvanın kurban edilmesinin dinen de caiz olmadığını belirterek, "Bunu inancı olan insanların yapması mümkün değil. Aracın şasisyle dahi oynayan insanlar hayvan pasaportlarıyla da oynar. Burada veteriner hekimlere büyük iş düşüyor. Denetimler onların kontrolünde" ifadelerini kullandı.