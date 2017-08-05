Kurbanlarınızı yoksullarla paylaşacak mısınız?

Suriye’de 650 lira, Türkiye’de 800 lira, Filistin’de 1250 lira olmak üzere 3 farklı kurban bedeli belirleyen vakıf, yapacakları kurban organizasyonunun kesimlerini kayda alıp, görüntüleri bağışçılarına mail ve mobil iletişim üzerinden ulaştıracaklar.

Avrasya Vakfı, bu yıl da yardım organizasyonu yürüttüğü ülke ve bölgelerde yüzlerce çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapmayı planlıyor. Bayramlık bağışı yapmayı isteyen bağışçılar yukarıda belirtilen bağış sistemlerinden istedikleri tutarda bağış yapabilecek.

Kurbanda önceliğin ülkemize sığınmış olan ihtiyaç sahiplerine, mülteci kamplarına, savaş, kronik açlık ve yoksulluk çeken bölgelere, yaşlılara, kimsesizlere, dullara, yetimhanelere, okullara ve hastanelere verileceği öğrenildi.