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Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de kesecekler

Özgür-Der, üye ve gönüldaşlarının bu yılki kurbanlarını da Gazze ve Suriye’de kesecek.

01 Ağustos 2017 Salı 16:34
Kurbanlarını Gazze ve Suriye'de kesecekler

Yaklaşan kurban bayramını ümmet coğrafyasındaki mazlum ve muhtaç kardeşlerimizle daha güçlü bir dayanışmanın vesilesi olarak değerlendiren Özgür-Der, üye ve gönüldaşlarının kurbanlarını bu yıl da Gazze ve Suriye’de kesecek.

Gazze ve Suriye halkı bu yıl da kurban bayramını zalimlerin ablukası altında müşahede ediyor. Bizler de her iki bölgedeki kardeşlerimizle dayanışmamızı kurbanlarımızı onlara vakfetmek vesilesiyle ifa edebiliriz.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:34
  1. Özgür-Der
  2. GAZZE
  3. SURİYE
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