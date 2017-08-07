‘Kurbanlarımızla Kardeşlerimize Gidiyoruz’ sloganıyla bu Kurban bayramında da vekalet yoluyla bağışlanacak kurbanlar dünyanın dört bir yanında kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kurban fiyatları ülkelere göre belirlendi

11 yıldır Kurban organizasyonu yapan Yardımeli, ülke ve bölgelere göre kurban bedelleri oluşturarak hayırseverlere diledikleri ülke ve bölgeden tercih yapma fırsatı sunuyor.

Asya ve Afrika için 425TL olarak belirlenen Kurban bedelleri, Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve Suriye için 750TL ve Filistin/Gazze için 950 TL olarak belirlendi.

2016 yılında on binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban hissesi ulaştıran Yardımeli Derneği, 2017 yılı için daha çok kurban hissesiyle daha çok yetime ve muhtaca ulaştırmayı hedeflemektedir.

Bölgelerde neler yapılacak?

Dünyanın farklı coğrafyalarına Kurban vekaletleriyle gidecek olan Yardımeli Ekipleri, öncelikle vekalet yoluyla bağışlanan Kurbanları keserek muhtaca ulaştıracaktır. Asıl olarak bağışçılarımızın selamını, muhabbetini ve kardeşliğini gönülden gönle taşıyarak farklı coğrafyalardaki kardeşlerimize umut olacaklardır.

38 ülkede 55 bölgede ekiplerimizi dört gözle bekleyen kardeşlerimize destek olunacak, yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanacak. Ülke ve Bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılacak. Kardeş aileler ziyaret edilerek gönül köprüleri kurulacak inşallah.

Kurban organizasyonunun yapılacağı ülkeler

Anadolu’dan Balkanlara Asya’dan Afrika’ya Ortadoğu’dan Kafkaslara ihtiyaç sahipleri ve yetimlere ulaştırılacak kurbanlar başta Türkiye olmak üzere, AÇE, AFGANİSTAN, ARAKAN, ARNAVUTLUK, AZERBEYCAN, BANGLADEŞ, BOSNA, BULGARİSTAN, D.TÜRKİSTAN, ERİTRE, ETİYOPYA, GAZZE, GÜRCİSTAN, IRAK, KAFKASLAR, KAZAKİSTAN, KENYA, KIRGIZİSTAN, KOSOVA, KÜDÜS, LÜBNAN, MAKEDONYA, MALİ, MISIR MOĞOLİSTAN, MORİTANYA, NİJER, PAKİSTAN, PAKİSTAN/KEŞMİR, SENEGAL, SOMALİ, SUDAN, SURİYE/Ceraplus, TANZANYA, ÜRDÜN, YEMEN ve SİERRA LEONE

Kurbanların Kesimi

Bölgelere giden konusunda uzman ekiplerimiz kurban olma özelliğine sahip hayvanları satın alır ve İslami usullere uygun olarak keser. Ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini elden ulaştırır. Kurban kesimlerinin gerçekleştiği mesaj yoluyla vekalet sahiplerine ulaştırılır.

Nasıl Bağış Yapılır?

Online olarak bağış yöntemi ile www.yardimeli.org.tr

Posta hesap çeki ile: Fatih Şb. 5504911

Banka yolu ile

Dernek merkezimize gelerek veya temsilcilerimiz vasıtasıyla elden bağış yaparak.