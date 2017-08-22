Kurban pazarlığında kavga çıktı
Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, kurban pazarlığında anlaşmazlığa düşen satıcı ile alıcı arasında kavga çıktı. Kavgaya iki tarafın yanında bulunanlar da katılırken, 1 kişi aldığı darbelerle yaralandı.22 Ağustos 2017 Salı 16:14
Olay, bugün öğle saatlerinde, Körfez İlimtepe Mahallesi'ndeki kurban pazarında meydana geldi. Kurbanlıkları satışa çıkaran hayvan yetiştiricisi Y.T. ile kurbanlık satın almak isteyen T.B. pazarlık etti. T.B. fiyatın çok pahalı olduğunu belirtirken, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. ile T.B.'nin yanında bulunanlar da kavgaya karıştı. Kavgan ardından T.B. ile yanında bulunan 2 kişi kurban pazarından ayrıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi aldığı darbelerle yaralanan bir kişiye müdahalede bulundu. Soruşturma başlatıldı.