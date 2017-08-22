Kurban pazarlığında kavga çıktı

Olay, bugün öğle saatlerinde, Körfez İlimtepe Mahallesi'ndeki kurban pazarında meydana geldi. Kurbanlıkları satışa çıkaran hayvan yetiştiricisi Y.T. ile kurbanlık satın almak isteyen T.B. pazarlık etti. T.B. fiyatın çok pahalı olduğunu belirtirken, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. ile T.B.'nin yanında bulunanlar da kavgaya karıştı. Kavgan ardından T.B. ile yanında bulunan 2 kişi kurban pazarından ayrıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi aldığı darbelerle yaralanan bir kişiye müdahalede bulundu. Soruşturma başlatıldı.