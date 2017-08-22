Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kurban pazarlığında kavga çıktı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, kurban pazarlığında anlaşmazlığa düşen satıcı ile alıcı arasında kavga çıktı. Kavgaya iki tarafın yanında bulunanlar da katılırken, 1 kişi aldığı darbelerle yaralandı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:14
Kurban pazarlığında kavga çıktı

Olay, bugün öğle saatlerinde, Körfez İlimtepe Mahallesi'ndeki kurban pazarında meydana geldi. Kurbanlıkları satışa çıkaran hayvan yetiştiricisi Y.T. ile kurbanlık satın almak isteyen T.B. pazarlık etti. T.B. fiyatın çok pahalı olduğunu belirtirken, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.T. ile T.B.'nin yanında bulunanlar da kavgaya karıştı. Kavgan ardından T.B. ile yanında bulunan 2 kişi kurban pazarından ayrıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi aldığı darbelerle yaralanan bir kişiye müdahalede bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:14
  1. kocaeli
  2. körfez
  3. kavga
  4. kurbanlık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...