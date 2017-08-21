Kurban kesmenin 5 faydası

Kurban bize, Hz. İbrahim ve İsmail’in teslimiyetini ve kulluktaki üstün hâllerini hatırlatır. Allah’ın her şeyi insanlara musahhar kıldığını fiilen gösterip bunlardan usûlünce istifâde ve infak etmeyi öğretir.

Zira, Allah’ın emrimize verdiği nîmetlerden faydalanmamak doğru olmadığı gibi, onları israf etmek de son derece yanlıştır. Bunun için İslâm kurbanı emretmiş, ancak diğer taraftan da isrâfı ve hayvanlara eziyeti yasaklamış, hatta belli bir yaş sınırı koymuştur.

KURBAN KESMENİN 5 FAYDASI

1- Kurban, insanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarır.

2- Toplumdaki kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma ve fukarayı sevindirme duygularını geliştirir.

3- İnsanları muhabbet ve merhametle birbirine bağlar.

4- Allah’ın nîmetlerinden bütün kullarının istifâde etmesini sağlar.

5- Toplum hâlinde yerine getirilen ferdî ve ictimâî ibadetlerle Allah’ın rızâsını kazanmaya ve O’na yaklaşmaya vesîle olur.

(Murat Kaya)