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Kurban kesimi için sertifikalı eleman!

Esenler'de bu yıl da Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu'ndan sertifika alan usta eller kurban kesecek.

15 Ağustos 2017 Salı 18:07
Kurban kesimi için sertifikalı eleman!

Esenler Belediyesi tarafından Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için açılan Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’nda kursiyerlere kurban kesimi öğretilecek. Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek ve 23 Ağustos Çarşamba günü başlayacak kursta kurban kesmek isteyenler, teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı eğitimden geçirilecek.

Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda kurban kesimiyle ilgili teorik eğitimi alacak kursiyerler, alanlarında uzman eğitmenlerden kurban kesimiyle ilgili eğitim alacaklar. Kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirilecekler.

KURBANLAR USTA ELLERE EMANET

Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’nda teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitime geçecek kursiyerler, Hadımköy'deki bir özel kesimhanede profesyonel kasaplar tarafından canlı olarak, kurban kesim öncesi muayene, zapt-u rapt, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonozlar) tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili uygulamalı eğitimler verilecek. Kurban kesiminin tüm inceliklerini uzmanlardan öğrenecek kursiyerler, eğitimlerin sonunda yazılı sınava girip sertifikalarını Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden alacaklar. Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu'na katılmak isteyenler Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne başvurabilir, 0 212 568 15 09 numaralı telefondan bilgi alabilir. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:07
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