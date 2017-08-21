Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kurban eti sıcakken buzdolabına konulur mu?

Kurban, kesildikten hemen sonra parçalara ayrılır. Ancak et parçalar halindeyken sıcaklığını korumaya devam eder. Peki sıcak kurban etinin buzdolabına konulması ne kadar doğru?

21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:15
Kurban eti sıcakken buzdolabına konulur mu?

Kurban etinin iyi değerlendirilmesi için kesimden sonraki aşamalar da çok önemlidir. Kesilen et, parçalara ayrıldıktan sonra da sıcaklığını korumaktadır. Kesimden hemen sonra buzdolabına konulan et bozulur. Etin ilk olarak kendi sıcaklığını atması gerekir.

Kurban etleri kesimin ardından parçalara ayrıldıktan hemen sonra buzdolabına kaldırılmamalı; parçalar halinde temiz kaplara konularak en az 3-4 saat dinlendirilmeli. Sıcaklığını atmadan buzluğa giren etin yüzeyi kurur içi sıcak kalmaya devam eder, bakteri üretir ve ette koku meydana gelir.

Poşetlenen etler büyük parçalar halinde hava almalarına engel olacak şekilde üst üste dizilmemelidir. Buzdolabı etin iç sıcaklığını soğutamayacağı için iki gün gibi kısa bir süre içinde ette yeşillenmeler meydana gelebilir. Etin bu kısımları yenmemeli, ayıklanmalıdır. Buzdolabındaki etler 24 saat geçtikten sonra tüketilmelidir.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:15
  1. kurban eti saklama
  2. kurban eti
  3. kurban
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe yıldız futbolcuyu getiriyor!
    1. Fenerbahçe yıldız futbolcuyu getiriyor!
    2. Bunu da yaptılar… Hac ve Umre..
    3. Kosova'nın ilk başbakanı İstanbul'da..
    4. D vitamini eksikliği obez yapıyor!
    5. Kurban eti sıcakken buzdolabına..
    6. FETÖ'cü Tarık Toros, Erdoğan'ı..
    7. Suudi prens 300 valizle geldi 800..
    8. İki ölümcül yılan birbirini yemek için..
    9. Yaptığı hata Kılıçdaroğlu'nu rezil etti!
    10. Yunan vekil: Türkiye'nin adalarımızda..
    11. Kaporayı önemseyen vatandaşlarla böyle..
    12. Adolf Merkel'i sandığa gömün!
    13. Türkiye düşmanı hırladı: Almanya fazla..
    14. Büyük değişim! Dizilerdeki şiddet ve..
    15. Türkmen lider Türk dünyasına çağrıda..
    16. Laiklik bizi bozuyor!
    17. Bu sakızın kilosu 600 TL! Çünkü...
    18. ‘Uğur Dündar akli dengesini yitirmiş’
    19. Burhan Kuzu'dan savcılara çağrı
    20. Açıköğretim’den bir ilk daha...
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!
    MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine geçiyor!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!