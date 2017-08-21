Kurban eti sıcakken buzdolabına konulur mu?

Kurban etinin iyi değerlendirilmesi için kesimden sonraki aşamalar da çok önemlidir. Kesilen et, parçalara ayrıldıktan sonra da sıcaklığını korumaktadır. Kesimden hemen sonra buzdolabına konulan et bozulur. Etin ilk olarak kendi sıcaklığını atması gerekir.

Kurban etleri kesimin ardından parçalara ayrıldıktan hemen sonra buzdolabına kaldırılmamalı; parçalar halinde temiz kaplara konularak en az 3-4 saat dinlendirilmeli. Sıcaklığını atmadan buzluğa giren etin yüzeyi kurur içi sıcak kalmaya devam eder, bakteri üretir ve ette koku meydana gelir.

Poşetlenen etler büyük parçalar halinde hava almalarına engel olacak şekilde üst üste dizilmemelidir. Buzdolabı etin iç sıcaklığını soğutamayacağı için iki gün gibi kısa bir süre içinde ette yeşillenmeler meydana gelebilir. Etin bu kısımları yenmemeli, ayıklanmalıdır. Buzdolabındaki etler 24 saat geçtikten sonra tüketilmelidir.