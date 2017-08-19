Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlar acı çekiyor mu ?

Kurban Bayramı öncesinde hayvan kesimleriyle ilgili spekülatif söylemlerin artması üzerine Şanlıurfa Haran Üniversitesinde çalışan bir grup bilim adamı, hayvanların kesim öncesi, kesim esnası ve kesim sonrasındaki beta endorfin hormonunu ölçtü. Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Prof. Dr. Faruk Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Pelin Polat tarafından yürütülen çalışmada, helal kesim esnasında hayvanların ağrı dindirici ve sakinleştirici etkisi ile bilinen ve vücutta üretilen beta endorfin hormonu seviyelerinde önemli artışlar belirledi.



Helal kesimde hayvanlar acı çekmiyor



Çalışmada, helal kesim öncesi, helal kesim esnası ve kesimden 3 dakika sonra yapılan beta endorfin analizlerinde, bu hormon seviyesinin kesim öncesinde alınan değerlerinin kesim esnasında alınan kan örneklerinde iki katına çıktığı, kesimden 3 dakika sonra ise yaklaşık 4 katına çıktığını belirledi.



Morfinden 30 kat etkili



Bu hormonun ağrı kesici özelliğinin morfin olarak bilinen ağrı kesiciye göre 30 kat daha fazla olduğu belirten uzmanlar, helal kesimde beta endorfin hormonu sayesinde hayvanların sakinleştiğini dile getirdi.