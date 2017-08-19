Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlar acı çekiyor mu ?
Şanlıurfa’da Harran Üniversitesindeki bir grup bilim adamı, Kurban Bayramında kesilen hayvanların acı çekip çekmediği ile ilgili araştırmasında ilginç bir sonuç elde etti.19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:19
Kurban Bayramı öncesinde hayvan kesimleriyle ilgili spekülatif söylemlerin artması üzerine Şanlıurfa Haran Üniversitesinde çalışan bir grup bilim adamı, hayvanların kesim öncesi, kesim esnası ve kesim sonrasındaki beta endorfin hormonunu ölçtü. Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Gürbüz Aksoy, Prof. Dr. Faruk Süzergöz ve Araştırma Görevlisi Pelin Polat tarafından yürütülen çalışmada, helal kesim esnasında hayvanların ağrı dindirici ve sakinleştirici etkisi ile bilinen ve vücutta üretilen beta endorfin hormonu seviyelerinde önemli artışlar belirledi.
Helal kesimde hayvanlar acı çekmiyor
Çalışmada, helal kesim öncesi, helal kesim esnası ve kesimden 3 dakika sonra yapılan beta endorfin analizlerinde, bu hormon seviyesinin kesim öncesinde alınan değerlerinin kesim esnasında alınan kan örneklerinde iki katına çıktığı, kesimden 3 dakika sonra ise yaklaşık 4 katına çıktığını belirledi.
Morfinden 30 kat etkili
Bu hormonun ağrı kesici özelliğinin morfin olarak bilinen ağrı kesiciye göre 30 kat daha fazla olduğu belirten uzmanlar, helal kesimde beta endorfin hormonu sayesinde hayvanların sakinleştiğini dile getirdi.
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Alii30 dk önce Böyle bilimsel çalışma olmaz. Helal kesimde endorfini ölçtün, helal kesim dışındaki kesimleri de ölçtün mü? Neyle kıyaslayıp karar vereceğiz?Bilimsel bir çalışma olması için karşılaştırabilmemiz lazım, birini besmeleyle birini besmelesiz kesersin mesela aynı şartlarda, ikisini de ölçersin, bunu yüzlerce kez yapıp ortalama değerleri vs hesaplar öyle konuşursun. Ayrıca endorfinin yükselmesi acı çekmediğini göstermez çünkü acıyı azaltmak için salgı artıyor. Koskoca üniversitenin yaptığıçalışmaya bak. Ayrıca yorumlara bakıyorum da,İslamın yalanlara ihtiyacı yoktur, kimse böyle şeyler uydurma yarışına girmesin. Alii37 dk önce Asayı musa nedir arkadaş dinin böyle bir kaynağı yokki Osman47 dk önce Acı çekmiyorlarmı ? Gözlerimizede inanmayalim ? Peki neden hayvanlar kaçmak istiyorlar ? Neden çirpinıyorlar ? Üniversite çalişması miş ? Çok profesyonel bir çalişma . Recep1 sa önce Sadece kurban bayramında mı hayvan kesiliyor millet kebabı, iskenderi,Adana Urfa dürümleri yerken böyle bir soru kimsenin aklına gelmiyor. Soylu1 sa önce Kör bıçak kullanılmaz. vatansever1 sa önce Her seyi bir denge ,mizan olcusunde yaratan rabbimize,bize verdigi nimetler icin sukurler olsun. Hayvanlar insanlarin emrine verilmistir,,hala sukretmeyecekmisiniz?? Abidik Gubidik2 sa önce Vahşet. Abdullah2 sa önce Acı çekmez merak etmeyin, Allah yardım ediyor. En kör bıçakla kesseniz bile Allah acıyı engelliyor. Sıkıntı etmeyin. Nihat Çelik2 sa önce Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Asa-yı Musa - 18 Mine 2 sa önce MaAsallah iyi bir calisma olmus iyi de gelmis akillarina hep söylüyorduk aci cekmiyorlar diye ama.simdi bilimsel.aciklamasiyla cevsp verebilecegiz Tesekkürler emegi gecenlere