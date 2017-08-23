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Kurban Bayramı tatilinden kimler faydalanacak?

Bakanlar Kurulu'nda karara bağlanan 10 günlük Kurban Bayramı tatilinden kimlerin yararlanacağı merak konusu idi. Buna göre tatil kararından sadece devlet memurları ve belediye çalışanları yararlanacak. Özel sektör bu kapsama dahil değil.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:24
Kurban Bayramı tatilinden kimler faydalanacak?

Bakanlar Kurulu, 28-29 Ağustos günlerini tam gün, 31 Ağustos'u da yarım gün ‘idari tatil' olarak ilan etti; böylece kurban bayramı tatili, sadece devlet memurları için 10 güne çıktı.  Çünkü idari izin, kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

Buna göre memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar ve belediye çalışanları Kurban bayramı tatili kapsamında 26 Ağustos Cumartesi'den 5 Eylül Salı gününe kadar (Salı günü hariç) tatil olacaklar.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI BAYRAMDA KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

28-29 Ağustos'ta çalışacak olan özel sektör çalışanları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan izinli sayılacaklar, 31 Ağustos Perşembe arife günü ise yarım gün çalışacaklar, 1-2-3-4 Eylül Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatil yapacaklar. İşin aslı, bu 10 günlük tatilden özel sektör çalışanlarına düşen –cumartesi-pazarı çıkacak olursak- sadece 3.5 gün.ŞİRKimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir. Bu konuda bir engel olmadığı gibi çalışan açısından hem maaş hem de yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:24
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