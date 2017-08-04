Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kurban bayramı tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp, uzatılmaması yönündeki soruya, "Henüz belli olmadı," dedi

04 Ağustos 2017 Cuma 17:06
Kurban bayramı tatili uzayacak mı? Bakan açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, verdiği röportajda Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli olmadı, belli olmadan herhangi bir şey söylemek, ümit vermek doğru olmaz. Ama herhalükarda bayram tatili ümidimiz var, yani kısa da olsa bayram tatilimiz var. Uzun olursa ne âlâ, turizm bakımından ama şu haliyle bile bayramda Türkiye'nin birçok yerinde turizm açısından çok ciddi hareketlenme var ve daha da olacağını biliyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 17:06
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
  2. Kurban Bayramı tatili
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım'dan esnafa ziyaret
    1. Başbakan Yıldırım'dan esnafa ziyaret
    2. İsrail'de bu haber yasak!
    3. Savaş tehdidi geldi... İdlib'in başına..
    4. Rusya'ya bir yaptırım daha!
    5. O komutana hain suikast girişimi
    6. Olay kadın Veselnitskaya ilk kez konuştu
    7. Binlerce öğrencinin beklediği haber..
    8. Kendisini 'kral' yapmayan eşine küstü:..
    9. Dünyanın en güvenli ve güvensiz..
    10. Aslandan beklenmedik hareket!
    11. Toprağın altından çıkardı! Devasa..
    12. Canan Karatay'a müjde! Polis yakaladı
    13. İsviçre'de uçak düştü!
    14. Tarihte bugün neler yaşandı
    15. İpleri Almanların elinde olan..
    16. Kurban bayramı tatili uzayacak mı?..
    17. Metabolizmayı hızlandırmak için 4 öneri
    18. Sufi direnişçilerinden 'tank katliamı'..
    19. İngilizler tedirgin: "Sınırlarımız..
    20. "Türkiye'den gönderilen patlayıcılarla..
    Babasının sözünü dinledi! Bir avuç toprakla hayatı değişti… Her yıl bir kilo altın alıyor
    Babasının sözünü dinledi! Bir avuç toprakla hayatı değişti… Her yıl bir kilo altın alıyor
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
    Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!
    Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!
    FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' hakkında soruşturma
    FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' hakkında soruşturma