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Kurban Bayramı tatili ile ilgili umutlandıran yanıt! İyi olur…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili "Hükümet şu anda bu 10 günü gündemine aldı çalışıyor. Turizm açısından iyi olur. Salı günkü Bakanlar Kurulu'nda umut ederiz ki hayırlı olur" dedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:36
Kurban Bayramı tatili ile ilgili umutlandıran yanıt! İyi olur…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman vekillerin ziyaretine ilişkin, "Bu İncirlik olayı değil. Gerek Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımızla birlikte bu süreci yönetiyorlar" dedi.

Erdoğan, ABD - Kuzey Kore gerilimi ile ilgili, "Nükleer silahlanmada gelişmekte olan ülkelere fırsat tanımayanlar kendilerine gelince bu silahı kullanıyorlar. Dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta uşamış durumda. İçlerinde 3 ülkenin ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki ABD Kuzey Kore arasındaki tehditler vuruşmaya dönüşmez. Çünkü bu olay ikisi arasında kalmayabilir" dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 14:36
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