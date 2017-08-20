Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ile birleştirilen Kurban Bayramı tatili, yoğun iş temposundan bir nebze uzaklaşmak isteyenlere güzel bir olanak sunarken, turizmcilerin de yüzünü güldürdü.

EMEKLİYE ÇİFTE BAYRAM

Bakanlar Kurulu toplantısında bayram tatili görüşmelerinde, maaşların ödeneceği tarihlerin de bayram öncesine alınmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ şunları söyledi;

"1-2-3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı, emekli, dul ve yetim aylığı, şehit yakınları ve gazilerimiz 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4-5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlarda 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir. Bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 23 bin 871 emeklimiz bayramdan erken maaşlarını alma imkanı bulacaktır."

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara göre 10 günlük Kurban Bayramı tatili şu şekilde;

26 Ağustos 2017 (haftasonu tatili)

27 Ağustos 2017 (haftasonu tatili)

28 Ağustos 2107 (idari tatil)

29 Ağustos 2017 (idari tatil)

30 Ağustos Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos Kurban Bayramı arefesi (yarı idari/yarı resmi tatil)

1 Eylül Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül Kurban Bayramı 4. gün (resmi tatil)