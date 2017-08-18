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Kurban Bayramı öncesi yetimlere yardım için hayır festivali düzenlendi

Kurban Bayramı öncesi Gaziosmanpaşa’da yaşayan ihtiyaç sahibi yetim çocuklar için Gaziosmanpaşa İyilik Hareketi “Hayır Festivali” düzenledi. Festivalde Kadınların el işleri ve yemekler de satılarak geliri yetim çocuklara ulaştırılacak.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:32
Kurban Bayramı öncesi yetimlere yardım için hayır festivali düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın Eşi Nezihe Usta’nın öncülüğünde başlayan ilçe de kadınların oluşturduğu sivil toplum örgütü olan İyilik Hareketi “Hayır Festivali” düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesinde düzenlenen festivale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eşi Nezihe Usta, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar ile açılışı gerçekleştirilen festivalde kadınların yaptıkları el işlerinden yemeklere kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin gelirleri ise Kurban Bayram’ı öncesi yetim çocuklara ulaştırılacak.

“Maksat, hayırların insanlara ulaşmasına aracı olmak”

Kurban Bayramı öncesinde çok güzel bir organizasyon yapıldığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum, buradaki maksat burada elde edilecek hayırların insanlara ulaşmasına aracı olmak ve katkı sağlamaktır. Bayram öncesi yapılan bu etkinlik ile ilçemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaktır” dedi.

“İyilik Hareketi Gaziosmanpaşa’da hayrın ve yardımın eli olsun”

Gaziosmanpaşa’da kadınlar ile birlikte ’İyilik Hareketi’ni kurduklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın Eşi Nezihe Usta, “İyilik Hareketi Gaziosmanpaşa’da hayrın ve yardımın eli olsun istedik. 15 gün gibi kısa bir sürede bir çok hayırsever vatandaşımız burada bağış yaptı ve burada ki kermesimizi ilk defa açtık. Bizim amacımız buradan elde edeceğimiz geliri yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:32
  1. Gaziosmanpaşa
  2. Kurban Bayramı
  3. Hasan Tahsin
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