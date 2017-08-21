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Kurban Bayramı öncesi polislerden sahte para uyarısı

Adıyaman’da polis, sahte paralara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
Kurban Bayramı öncesi polislerden sahte para uyarısı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sahte paraya, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı daha duyarlı olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Başlatılan çalışma kapsamında il merkezinin yoğun noktalarında ve kurbanlık hayvan pazarlarında vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri, hazırlanan el ilanlarını bilgilendirme yaparak dağıttı.

Polisin yaptığı çalışmadan memnun olan vatandaşlar ise, “Onlar bizim can ve mal güvenliğimizi koruyor ve bizim için gece gündüz çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Adıyaman
  3. Kurban Bayramı
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