Kurban Bayramı öncesi kontroller sıklaştırıldı

Konu ile ilgili olarak konuşan Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, şunları söyledi:

" 2017 yılı Kurban Bayramı 01 Eylül 2017 tarihinde idrak edilecektir. Ülkemiz genelinde kurbanlık olarak yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan satış yerlerine sevk işlemleri 17 Ağustos tarihinden itibaren başlatılmıştır. Kurban Bayramı öncesinde yaşanacak olan yoğun hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riski bulunmaktadır. Bu nedenle kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile şap ve koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak sevkine izin verilecektir. Bu şartlara haiz hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulacaktır. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur. Yetiştiricilerimizin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları kurbanlık olarak sevk etmemelerini istiyoruz. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimler tarafından kurban bayramına kadar olan süreçte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yol kontrolleri yapılacaktır. Kurban bayramı öncesi ve bayram süresince gerek yol kontrollerinde ve gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecektir."