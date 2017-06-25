Kurban Bayramı ne zaman? 2017 Kaç gün resmi tatil var?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Kurban Bayramı, her yıl biraz daha geriye gelerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. 2017 Kurban bayramı arefe günü 31 Ağustos perşembe günü olacak. Bayramın ilk günü 01 Eylül cuma günü olacak. Kurban bayramının ikinci günü ise 02 Eylül cumartesi, üçüncü günü 03 Eylül pazar günü Kurban Bayramı son günü ise 04 Eylül pazartesi günü olacak. Tüm kamu ve özel sektör çalışanları 05 Eylül salı günü iş başı yapacak. Okulların zaten kapalı olması sebebiyle öğrenciler Kurban bayramı resm tatilinden yararlanamayacak. Bu hafta sonuna gelen tüm sınavlar ise iptal olacak.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN TATİL OLABİLİR

Özellikle tatil merkezlerinin merakla beklediği tatil uzatma ve birleştirme kararı bu yıl uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması, arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.

2017'DE 113.5 GÜN TATİL VAR

Kurban Bayramı ise 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi günleri kutlanacak. Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geldiğinden çalışanlar için yine sadece 2 gün ekstra tatil var.

2017'de çalışanlar hafta sonları dahil 113.5 gün tatil yapacak. Bir başka deyişle 2016'ya göre 5 gün daha az tatil yapılacak.

KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.



Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.



Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.