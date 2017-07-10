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Kurban Bayramı için ulaşıma yüzde 50 indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:22
Kurban Bayramı için ulaşıma yüzde 50 indirim

İBB Meclisi, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi.

Öte yandan okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAYRAMDA ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

OKULUN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet verecek. 18 Eylül'de İstanbul’da 5 bin 771 okulda, 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ile 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacak. Alınan kararla okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:22
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