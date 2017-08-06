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Kurbağaları kibar kibar yiyen Uzakdoğulu abla

Bizim kültürümüze oldukça uzak yaşayan Uzakdoğu'dan yansıyan görüntülerde, bir kadın kurbağayı bakın nasıl kibar kibar yiyor...

06 Ağustos 2017 Pazar 20:04
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 20:04
  1. Pişmiş kurbağalar
  2. kurbağa yiyen kadın
  3. kibar kibar kurbağa yiyen abla
  4. Uzakdoğu
  • OrhanOrhan34 dk önce
    Misir unuyla yapcan bunu
  • Kara muratKara murat53 dk önce
    Pislikler. Midemiz bulandi
  • AviniAvini1 sa önce
    İştahım alt üst oldu 
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