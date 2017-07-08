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Kur'an'la taçlandılar

Trabzon'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 451 öğrenci için 19 Mayıs Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:21
Kur'an'la taçlandılar

Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 451 öğrenci için 19 Mayıs Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların milletin irade, feraset ve dik duruşu, konulara hakimiyeti ve benzeri bütün üstünlüklerin bir araya gelerek neticeye kavuşması ile bertaraf edildiğini söyledi.

Türkiye'de geçmişten itibaren yaşanan çeşitli sıkıntılara dikkati çeken Yavuz, bir dönem Kur'an eğitiminin önüne geçilmek istendiğini, bunun için türlü entrikalar ortaya konulduğunu belirtti.

Yavuz, Türkiye'de şu anda milli ve manevi değerlerin öğrenilmesi noktasında hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak, "Her bir Müslüman'a görev düşüyor. Allah'ın emri, mucizesi olan Kur'an-ı her yönüyle öğrenmek, öğretmek ve bu manada gayret sarf etmek için hiçbir engel yok. Onun için sorumluluk çok fazla." dedi.

Törende ilahilerin okunmasının ardından hafız olan 451 öğrenciye Vali Yavuz ve protokol üyeleri tarafından belgeleri ve hediyeleri verildi.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Keramettin Demir ile davetliler katıldı.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:21
  1. icazet merasimi
  2. Trabzon
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