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Kur'an Müzesi'nin ziyaretçi sayısında rekor kırıldı

Suudi Arabistan'ın kutsal kenti Medine'de, iki yıl önce kurulan Kur'an-ı Kerim Müzesi'nin ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:54
Kur'an Müzesi'nin ziyaretçi sayısında rekor kırıldı

Kur'an-ı Kerim tarihi ve 23 yıllık vahiy serüveninin yanı sıra birçok nadide el yazması Kur'an-ı Kerim'in sergilendiği müze ziyaretçilere ücretsiz hizmet veriyor.

AA muhabirine konuşan Kur'an-ı Kerim Müzesi Müdürü Dr. Hamza Musa Abdullah Adem, Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin yanı başında kurulan müzeyle, yeni teknolojiler aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimizin misafirlerine tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Eylül 2015'te açılan müzeye ziyaret için yoğun talep yaşandığını belirten Adem, şu ana kadar 2 milyondan fazla kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Adem, müzede Türkçenin de aralarında bulunduğu 13 farklı dilde rehberlik hizmeti sağlandığını ifade ederek, ziyaretçileri gruplar halinde ücretsiz gezdirdiklerini el yazması Kur'an-ı Kerimler, 150 yıllık hat tabloları ve Kur'an-ı Kerim'in 23 yıllık vahiy sürecini, taşıdığı mesajı misafirlere yeni teknolojiler kullanarak sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

- Müzede 57 el yazması Kur'an-ı Kerim bulunuyor

Afganistan'da 200 yıl önce Hattat Gulam Muhyiddin tarafından yazılan ve 154 kilogram ağırlığından dolayı 4 deve üzerine yüklenerek Medine'ye hediye olarak gönderilen dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'inin yanı sıra müzede, yaşamı boyunca 106 adet mushaf yazan, 107'nciyi tamamlamadan hayatını kaybeden Hafız Osman'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim sergileniyor.

Müzedeki 13 salonda toplamda 57 el yazması Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Hicri 488 tarihinde Mağribi hattı ile Hattat Ali bin Muhammed el-Batliyus'un yazdığı mushaf müzedeki en eski el yazması eser olarak dikkati çekiyor.

Müze girişinde Osmanlı Sultanı 2'nci Abdulhamit dönemine ait bir Kabe örtüsü ile duvarlarda 150 yıl öncesine uzanan tarihi hat tabloları ve ince işçiliği ile dikkatleri çeken Osmanlı dönemine ait Kur'an-ı Kerim dolabı bulunuyor.

Mescid-i Nebevi'nin 5'inci kapısı yakınlarında bulunan müze, sabah 9.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:54
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