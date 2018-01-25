Kuran kursuna saldırmışlardı... Bakın ne dediler...

ABD Afrika Komutanlığı AFRICOM tarafından yapılan açıklamada çocukların Somalili askerler tarafından vurulduğu öne sürüldü.

Çarşamba günü yayınlanan açıklamada ABD’li Yetkililer, Somali’nin aşağı Şabelle bölgesindeki operasyona danışman olarak katıldıklarını savundular.

AFRICOM, El Şebab Hareketi üyelerinin operasyona gelen ABD-Somali askerlerine karşı ateş açmasını ‘düşmanlık’ olarak nitelendirdi.

ABD, çatışmalarda 5 ‘düşman savaşçının’ öldüğünü 6’sının da yaralandığını söyledi.

Açıklamada başka detaya girilmeden öldürülen savaşçılardan bazılarının çocuk yaşta olduğu belirtildi ve eklendi: “Somalili Güçler, operasyonun bitiminde beyin yıkama merkezinde 30 erkek çocuğu ele geçirdi.”

AFRICOM: “Bu çocukların yeniden aileleriyle bütünleştirilmesi için Somali Hükumeti ve UNICEF’in sürdürdüğü gayretlerini destekliyoruz.”

Suudi Arabistan resmi haber ajansı, ABD’li askerlerin çatışmalarda silahlarını ateşlemediğinin altını çizdi.

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