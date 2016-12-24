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Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından Örgün (Yüz Yüze) eğitim ile 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikası verilmektedir.

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat
Eklenme: 24 Aralık 2016, 11:04
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KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ VE ÖĞRETİCİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Diyanette fahri olarak görev almak isteyen Kur’an Kursu Öğreticisi alım ilanları detaylı şekilde incelendiğinde KPSS-DHBT Puanı yanı sıra artık adaylardan 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikası istenmektedir. Ayrıca kadrolu olarak çalışan Kur’an Kursu Öğreticilerinin 4-6 yaş grubu çocukların derslerine girmesi için bu sertifikaya ihtiyaçları vardır.

PEKİ, BU SERTİFİKAYI NEREDEN ALABİLİRİM?

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından Örgün (Yüz Yüze) eğitim ile 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikası verilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız ya da 0850 346 78 54 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

UZAKTAN EĞİTİM SERTİFİKASI OLANLAR, ÖRGÜN (YÜZ YÜZE) SERTİFİKAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  (YÜSEM) diğer kurumlardan alınan uzaktan eğitim sertifikasını bir kereye mahsus ibraz etmek üzere daha uygun ücrete sisteme kayıt olarak teorik eğitimden muaf olup direk uygulama eğitime geçebilirler.

 
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