Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Ambulansa Yol Ver, Hayata Yol Ver Projesi" kapsamında, Edirne Hacı İlbey Camisi Kur'an Kursuna devam eden öğrenciler, Edirne Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Hizmetleriçalışanlarınca günlük yaşamda ilk yardım gerektiren konular ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin temel amacına ilişkin bilgilendirildi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaz tatili süresince Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığını söyledi.

Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin yaz tatilini verimli şekilde geçirdiğini belirten Üzüm, "Öğrenciler okul ortamından tatilde uzaklaştıktan sonra dinlenme ve tatil süreci yaşıyorlar. Onların tatil süresince kitap okumayı ve gezdikleri zaman da belli bilgileri öğrenmeyi benimsemeleri gerekiyor. Tatil zamanını asla boş geçirilmemelidir. Aileler yazın çocuklarını, dini bilgilerini yenilemesi ve tazelemesi için Kur'an kurslarına gönderiyorlar. Çocuklarımız eğlence ve sevgi eksenine dayalı eğitim alıyor. Sağlık, trafik ve güvenlik konularının buralarda işlenmesi hayata daha iyi hazırlanmalarına vesile oluyor." diye konuştu.

Edirne Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Muhsin Kişioğlu ise 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin temel amacının küçük yaşlarda öğrenilmesi amacıyla bu eğitimleri verdiklerini ifade etti. Dini eğitimin ardından, ilk yardım konuları Dini eğitimin ardından sağlık çalışanlarından ilk yardım konularına ilişkin yararlı bilgiler öğrendiklerini anlatan kurs öğrencisi Oktay Özdemir, Kur'an kursunu sevdiğini, gelecek yaz da devam edeceğini dile getirdi. Kurs öğrencisi İlayda Taştan da kursta yeni dualar öğrendiğini ifade etti. Kursta yeni arkadaşlarla da tanıştığını aktaran Taştan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin yararlı bilgiler verdiğini kaydetti. Kurs öğrencisi Beytullah Güney ise hem dua ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiklerini hem de bugünkü eğitimle ilk yardım konularına ilişkin bilgi edindiklerini dile getirdi.

AA





