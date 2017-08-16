Kur'an kursu öğrencilerinden şehit Eren'in ailesine mektup

Aydın'da Kur'an kursuöğrencileri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesine mektup gönderdi.

Germencik ilçesi Merkez Camisi'nde eğitim alan 9-12 yaşlarındaki 35 öğrenci, imam Hüseyin Erikçi öncülüğünde şehit Eren Bülbül için mektup yazdı. Düşüncelerini kaleme alan öğrenciler, mektupları Bülbül ailesine ulaştırılmak üzere PTT şubesine teslim etti.

Aileye başsağlığı ve sabır dileyen öğrencilerden bazıları, mektuplarının sonuna şehidin sosyal medya hesabındaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımına atfen "İyi ki varsın Eren abi." yazdı.

İmam Erikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Eren Bülbül'ün ailesine öğrencilerle mektup gönderme kararı aldıklarını belirterek, "Ona ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Şehidimizin ailesine mektup yazarak, böyle bir evlat yetiştirdikleri için onlara teşekkür etmek istedik." diye konuştu.

Öğrencilerinden 11 yaşındaki Aysel Sude Selekli de "O bizim ağabeyimizdi. Kendini, canını düşünmeden şehit oldu. Biz de o yüzden ailesine mektup yazdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA